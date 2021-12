Notre-Damelândia: ”modernização” da igreja incendiada causa repúdio

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O arcebispo de Paris, Michel Aupetit, fez recentemente duas coisas que chamaram a atenção.

Uma foi renunciar, em novembro, por causa de um “comportamento ambíguo” em relação a uma secretária – afagos, massagens -, que nunca, jamais, em tempo algum tiveram o caráter de “uma relação íntima ou de relações sexuais”.

Mesmo assim, o povo falou e o papa Francisco aceitou o pedido de demissão.

Antes de se afastar, o arcebispo deixou aprovado o projeto que vai ser apresentado hoje sobre o interior da catedral que fez o mundo inteiro sofrer quando chegou muito perto de ruir pela força do incêndio de 15 de abril de 2019.

Inclui “intervenções” de artistas contemporâneos, um novo desenho de iluminação, bancos de rodinhas e projeção de frases bíblicas nas paredes. Pela descrição, que o jornal Le Figaro antecipou, parece uma coisa de pseudomodernidade de assustar até as gárgulas de Notre-Dame. Não faltará quem fale em disneificação do venerado monumento.

O projeto precisa ser aprovado pela Comissão Nacional de Patrimônio e Arquitetura e suas perspectivas não são nada boas, considerando-se as reações negativas que a reportagem do Figaro desencadeou.

Mais de cem personalidades, na maioria historiadores, museólogos e especialistas em conservação do patrimônio (fora o onipresente Alan Finkielkraut, filósofo-celebridade) assinaram uma carta aberta lembrando a comoção mundial causada pelo incêndio, e as doações espontâneas no total de quase um bilhão de euros, sinal tanto de “declarações de amor pela catedral de Notre-Dame quanto de confiança em nossa capacidade de trazer de volta à vida este sublime patrimônio artístico e cultural”.

O projeto da diocese de Paris desfigura a concepção arquitetônica e litúrgica feita pelo grande restaurador de Notre-Dame, no século 19, Viollet-le-Duc .

Fora o exterior, maciço em sua grandiosidade gótica, praticamente todo o resto é de Viollet-le-Duc ou encomendado por ele, desde a agulha – dolorosamente consumida pelas chamas – até objetos sacros e um prodigioso conjunto de elementos decorativos, incluindo os confessionários. Quando ele assumiu a restauração, a igreja que começou a ser construída em 1156, estava devastada pela iconoclastia bárbara da Revolução Francesa, quando teve estátuas decapitadas e foi, brevemente, transformada em Templo da Razão.

Um dos muitos encantos de Notre-Dame não pode ser reconstituído: a convivência entre o sublime e o improvisado, “puxadinhos” para o uso da catedral não como monumento, mas como igreja mesmo, com fieis se confessando, rezando e acompanhando missas.

O exterior está sendo reconstruído tal como era, depois de Viollet-le-Duc. Projetos espontâneos, um dele incluindo uma piscina no roof, como num lançamento imobiliário segmento luxo, não passaram pelo crivo da comissão de patrimônio nem pela opinião pública.

E o interior?

“O que a diocese imaginou reduz a nada a concepção pacientemente elaborada por Viollet-le- Duc”, acusam os autores da carta aberta.

“Prevê a instalação de bancos móveis, de iluminação que muda em função das estações, projeções de vídeo nas paredes etc, em outras palavras, os mesmos ‘dispositivos mediáticos’ que estão na moda (e já são terrivelmente datados) que encontramos em projetos culturais ‘imersivos’ onde frequentemente a tolice compete com o kitsch”.

Perde-se assim a chance de restaurar o trabalho de Viollet-le-Duc, que “concebeu uma obra de arte total” e de “grande perfeição formal”, que respeitou e levou adiante os princípios dos construtores da idade média.

É possível reconstituir tudo isso? Os padres teriam razão em querer um interior mais antenado com os tempos atuais? Ou estariam simplesmente fazendo mais um aggiornamento barato, como em tantas outras ocasiões recentes na história da Igreja?

A questão, obviamente, não é apenas estética e ainda vai dar margem a muita discussão. Em 2024, segundo prometeu Emmanuel Macron e parece tão plausível que cumpra, poderemos ver o resultado.

Atraídas pelas Olimpíadas, multidões de turistas poderão de novo entrar em Notre-Dame. Seja o que for que houver ao redor, poderão olhar para cima e ver como os humanos chegaram tão perto de reproduzir uma visão do paraíso em pedra e vidro.

Todos passarão, Notre-Dame continuará; como tem acontecido há quase 900 anos.