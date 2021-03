Decisão para doutores em ética: podemos escolher qual vacina tomar?

Se pudéssemos escolher… Quem já não pensou nisso diante das ofertas – ainda muito limitadas no Brasil – de diferentes vacinas?

A questão não é só brasileira. Quando a vacinação em massa começou no Reino Unido, houve casos de idosos que “deixaram passar” sua vez porque não queriam a vacina da Pfizer. Preferiam, por nacionalismo ou desconfiança em relação à vacina americana/alemã, “esperar pela inglesa”, a Oxford/AstraZeneca.

Agora, na Alemanha e na França, onde o ritmo da imunização não é nada brilhante, sobram vacinas da AstraZeneca porque instituições científicas disseram que não eram recomendáveis para pessoas acima de 65 anos.

Até o presidente Emmanuel Macron resolveu interferir, de forma equivocada, dizendo que a vacina era praticamente inútil para a população mais idosa.

Foi um erro, e feio, considerando-se o momento crucial em que aconteceu – no início de uma vacinação já complicada pelos entraves criados pela União Europeia, encarregada de comandar a compra e a aprovação dos imunizantes, o que fez com burocrática lentidão.

Franceses e alemães, entre outros europeus, já voltaram atrás, com a comprovação de que a vacina da AstraZeneca reduz em mais de 80% os casos graves – e, portanto, óbitos – da doença na faixas etárias mais altas.

Aliás, todas as vacinas estão se comprovando efetivas, mais até do que os testes faziam prever. É uma vitória da humanidade.

E também um incentivo para que, tanto do ponto de vista da saúde quanto da ética, elas sejam aceitas sem discriminação de fabricante.

A questão da vacina da Johnson & Johnson, recém-aprovada nos Estados Unidos, envolve a questão do uso de linhagens celulares provenientes de fetos para promover a multiplicação dos vírus atenuados que irão “ensinar” o organismo dos vacinados a reagir imunologicamente ao novo coronavírus se entrar em contato com ele.

Continua após a publicidade

As células, chamadas imortalizadas por causa das clonagens sucessivas, remontam há várias década, e, evidentemente, não estão presentes na vacina em si.

Duas arquidioceses americanas abordaram a questão do ponto de vista dos ensinamentos da Igreja e sua oposição ao aborto.

A de Nova Orleans colocou a decisão no campo da consciência individual. Mas recomendou que os católicos deveriam escolher, se elas estiverem disponíveis, as vacinas da Moderna ou da Pfizer – ambas atuam no campo do RNA mensageiro, um material genético, e não da forma tradicional que usa vírus atenuados.

A arquidiocese de St. Louis considerou a vacina da Johnson & Johnson “moralmente comprometida”, com a ressalva de que pode ser tomada “em boa consciência se não houver alternativa”.

As declarações discordam sutilmente de Roma, onde o papa Francisco, que passou períodos retraídos recentemente por causa da ciática e dos 84 anos – mas viaja nesse fim de semana ao Iraque – tem feito campanha pela vacinação. E o Vaticano assumiu uma linha dura: os funcionários da Santa Sé que recusarem a vacina podem ser sancionados e até demitidos.

Em dezembro, a Congregação para a Doutrina da Fé havia dito que “é moralmente aceitável receber vacinas de Covid-19 que tenham usado linhagens celulares de fetos abortados na pesquisa e produção”.

“O uso dessas vacinas não constitui cooperação formal com o aborto do qual derivam as células usadas na produção das vacinas”.

Embora Francisco seja, obviamente, contra o aborto, ele entra em choques frequentes com a ala mais tradicional da Igreja americana, a qual critica, também sutilmente, por focar tanto no tema.

O uso de tecidos fetais em pesquisas biomédicas é controvertido, e não apenas do ponto de vista religioso, pois envolve dois mandamentos conflitantes da medicina: não fazer o mal (interromper uma vida em formação) e promover a cura (os benefícios provenientes dos tratamentos com os medicamentos nascidos das pesquisas).

No momento grave em que estamos, só temos que agradecer pelas vacinas, do jeito que foram desenvolvidas, e clamar para que cheguem logo para todos.