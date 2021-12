Candidatos chilenos encarnaram à perfeição dois extremos divergentes

Estado mínimo ou Estado máximo? No mundo pós-comunismo, onde “socializar os meios de produção” soa como maluquice até para os que ainda acreditam nisso, as duas propostas definem hoje direita e esquerda.

E poucas vezes houve dois candidatos que encarnassem esses princípios divergentes tão completamente quanto os que chegaram ao segundo turno na eleição presidencial chilena. O vencedor já será conhecido nesse domingo, mas o perfil de cada um, Gabriel Boric e José Antonio Kast, sintetiza um debate que não começa nem acaba no Chile e interessa a todo mundo. Inclusive por obrigar os eleitores a fazer escolhas que talvez preferisse que não fossem tão extremas – uma situação que em alguns aspectos é comparável à projetada para o Brasil.

Qual a melhor maneira de governar um país, aumentando o papel do Estado, para compensar os mais vulneráveis por desvantagens que não seriam sanadas de outra maneira, ou deixando correr solto o espírito do livre empreendedorismo, para turbinar uma economia que acaba respingando até os extratos menos favorecidos?

Os adversários chamam a segunda hipótese de neoliberalismo e os simpatizantes, de economia pró-mercado. Seja qual for a designação, não é uma posição fácil e, muito menos, automaticamente de direita – ao contrário, os maiores extremos a que a direita chegou tinham um Estado não apenas grande, mas gigantesco.

A exceção, pelo menos em parte, foi justamente o Chile de Augusto Pinochet. Depois de ensaiar o intervencionismo de praxe das mentes formatadas pelo serviço militar, o ditador deixou que economistas defensores das ideias da escola de Chicago implantassem princípios liberais em algumas esferas, como o sistema de aposentadorias e o regime educacional.

São estes princípios que levaram José Antonio Kast a dizer frases do tipo: “Eu sou bem direto, acho que Pinochet deu um salto qualitativo para que alguém como Sebastián Piñera pudesse desenvolver um programa. Excetuando-se o tema dos direitos humanos, o governo de Pinochet foi bem melhor do que o de Sebastián Piñera para o desenvolvimento do país”.

Continua após a publicidade

Sem marqueteiros superpoderosos, pelo menos no primeiro turno, os candidatos chilenos falaram exatamente o que pensam, uma característica rara no mundo político atual. No segundo, deram uma moderada, principalmente Gabriel Boric, que aparece na maioria das pesquisas alguns pontos à frente de Kast.

Com ideias parecidas e até uma certa semelhança física com Guilherme Boulos, Boric baixou o tom na campanha do segundo turno, tentando atrair um eleitorado mais de centro ou mais intimidado com a explosão de protestos que varreu o país em 2019.

O candidato da esquerda não disse nada parecido com a frase que o marcou na primeira etapa: “O Chile foi o berço do neoliberalismo, também será seu túmulo”.

O Chile é um país de um produto só – o cobre, mais valorizado do que nunca como condutor de energias limpas – e um presidente contrário ao livre mercado, apoiado pelo Partido Comunista, num ambiente de mudanças a serem tocadas pela Constituinte onde a esquerda tem maioria, tem o potencial de desarranjar a economia rapidamente.

Com barba e cabelos revoltos agora bem aparados e arroubos poéticos (“Um farol magalhânico solitário entre os tempestuosos e misteriosos mares da Patagônia austral”, explicou sobre uma de suas tatuagens, em homenagem à região em que nasceu), Boric representa a face amável de uma esquerda extremista que fez muito mal ao Chile, empurrando-o para o direita hedionda do regime militar.

“O Estado pode ser e frequentemente tem sido, ao longo da história, a principal fonte de vileza e desastre”, avisou Ludwig von Mises, talvez a mente mais brilhante do liberalismo clássico. Mises, infelizmente, parece cada vez mais um farol magalhânico.