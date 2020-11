Explosão em Beirute: única certeza é que todos desconfiarão da explicação

Hiroshima, Onze de Setembro e Apocalipse. Nenhuma comparação exagerada foi poupada para dar uma ideia da série de explosões que estremeceram Beirute, sendo a última tão violenta que foi ouvida até em Chipre, a 260 quilômetros de distância pelo Mediterrâneo.

Num país assolado por divisões sectárias que, no auge da guerra civil, provocaram intervenções abertas ou ocultas de literalmente dezenas de países, quanto mais absurdas, mais soam verdadeiras as intenções reais de uma série histórica de atos formidavelmente violentos.

Um resumo a jato da situação libanesa. Criado para acomodar os interesses dos cristãos, maronitas e ortodoxos, que eram uma exceção no Oriente Médio muçulmano, o Líbano se transformou num num caleidoscópio impressionante de interesses.

Todo mundo já fez guerra contra todo mundo e a dança das alianças não para nem na paz. Nos últimos anos, o Hezbollah culminou uma estratégia incrivelmente bem sucedida para tomar o poder, distribuindo, como na Colômbia de Pablo Escobar, “plata o polo”, bala ou dinheiro.

Sobre as explosões de hoje, algumas hipóteses já são possíveis:

1. Não foi Israel. O Líbano está fora de seu raio de ação, por motivos bem reais: a reação seria brutal, criando uma guerra indesejável, embora muitos israelenses a considerem eventualmente inevitável.

Israel bombardeia regularmente posições do Hezbollah e de seus mentores iranianos na Síria, onde isso é tacitamente considerado regra do jogo.

Também já praticamente assumiu as nada misteriosas explosões em território iraniano, mirando instalações nucleares.

Quando acontecem operações de inteligência ou ataques a inimigos perigosos, Israel faz desmentidos não-desmentidos, numa espécie de linguagem cifrada que todos entendem.

Quando realmente não teve participação, Israel faz desmentidos de fato desmentidos. Foi o que aconteceu hoje.

2. Um depósito de armas do Hezbollah teria sido atingido por explosões inicialmente acidentais?

O Hezbollah realmente se prepara para guerras a longo prazo e espalha armas por depósitos em vários pontos do país, mas não tem acesso ao tipo de material bélico que seria necessário para uma explosão como a do porto de Beirute.

3. Navios cargueiros ucranianos transportando sabe-se lá qual carga? Dois deles ancoraram recentemente no porto, mas persiste a desproporção entre as dimensões da explosão e uma causa desse tipo.

4. Alguma relação com os quatro integrantes do Hezbollah cujo veredito será anunciado na sexta-feira, sob a acusação de terem assassinado o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri há quinze anos?

O carro-bomba que matou Hariri realmente mudou o destino do Líbano, provocando uma onda então sem precedentes de protestos e, por fim, a retirada das tropas da Síria que ainda desmandavam no país.

Mas o tempo passa, as alianças mudam e, hoje, uma ala mais do que considerável de políticos sunitas está confortavelmente instalada no bolso do Hexbollah. E de cristãos também.

5. Não existem explicações simples no Líbano. E, quando existem, poucos acreditam nelas.