Aliados afegãos: traídos, abandonados e até mortos a bala

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Evitar uma retirada à la Saigon – muito foi dito sobre a intenção das autoridades americanas de não repetir no Afeganistão o desespero de sul-vietnamitas agarrados aos helicópteros que decolavam da embaixada americana no que em questão de horas deixaria de ser o Vietnã do Sul para voltar a ser um país unificado sob o regime comunista.

Não só o replay não foi evitado como a queda de Cabul está sendo muito pior. Na era das imagens instantâneas, não das cenas granuladas filmadas de longe na Saigon de 1975, os retratos do desespero dos afegãos abandonados à própria sorte são impressionantes.

Soldados americanos mataram pelo menos dois afegãos que tentavam abrir caminho a bala até um avião para a salvação. Não podiam permitir que a situação ficasse mais descontrolada ainda, sob risco de paralisar a retirada de seu próprio pessoal, mas é de uma ironia cruel que soldados talibãs aparecessem sorridentes e conciliatórios, oferecendo anistia a todos os funcionários públicos, enquanto americanos matavam afegãos.

Pelo menos outros mais três pessoas morreram a cair do trem de aterrissagem de gigantescos aviões militares de transporte.

Helicópteros apaches foram usado para tentar espantar os desesperados que corriam pela pista do aeroporto. Para compensar, o piloto de um C-17 invadido por 640 pessoas, incluindo mulheres e crianças, achou melhor tirar todo mundo do país em lugar de tentar arrastar os afegãos para fora. No futuro filme que será feito sobre a queda de Cabul, este será um dos momentos que enchem de calor os corações da plateia.

Um coadjuvante, daqueles que protagonizam cenas complementares para pintar o quadro geral, será o secretário da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que simplesmente chorou durante uma entrevista ao admitir que “algumas pessoas serão deixadas para trás”.

Ou seja, afegãos de todas as camadas que colaboraram de alguma maneira com as forças estrangeiras estão fadados ao pior dos destinos.

“Sou um soldado”, tentou explicar Wallace, capitão da reserva do exército britânico, aludindo indiretamente ao código de honra do campo de batalha: ninguém pode ser deixado para trás.

Exatamente o oposto do que está acontecendo no Afeganistão: muitos estão sendo abandonados.

Continua após a publicidade

Para revirar o punhal na ferida, a agência russa RIA disse que o presidente foragido do Afeganistão, Ashraf Ghani, deixou o país com quatro carros e um helicóptero tão carregados de dinheiro que não deu para levar tudo. Está no Tajiquistão ou no Uzbequistão.

As imagens não poderiam ser mais deletérias e desmoralizantes se tivessem sido escritas pelo pior dos inimigos dos Estados Unidos – e só o Estado Islâmico se equipara ao Talibã em termos de inimizade aos americanos.

O vexame, com consequências trágicas para os pobres afegãos que acreditaram nos americanos e outras forças estrangeiras, inclusive organizações humanitárias, é tão grande que até os maiores defensores de Joe Biden e do Partido Democrata em meios como o New York Times e a CNN escreveram sobre o estrondoso desastre político protagonizado pelo presidente.

Enfurnado em Camp David, a residência de campo dos presidentes americanos, passou em silêncio o fim de semana de convulsões históricas em Cabul, deixando a Antony Blinken, o desalentado secretário de Estado, a tarefa impossível de convencer o resto da humanidade que o desastre não é tão grande assim.

“Isso não é Saigon”, persistiu Blinken, com expressão funérea.

No Vietnã, pelo menos um milhão de pessoas do sul derrotado foram internadas em campos de reeducação depois da vitória comunista. Cerca de 700 mil lançaram-se ao mar, em embarcações precárias, esperando ser resgatadas.

Não existe esta alternativa para os afegãos: seu país não tem saída para o mar e é cercado por cadeias de montanhas quase intransponíveis.

Ao romper o silêncio dos últimos dias, Biden, obviamente, defendeu sua decisão, pôs a culpa nos líderes afegãos (no que não deixa de ter razão) e prometeu que os Estados Unidos continuarão a “falar em defesa dos direitos básicos dos afegãos, das mulheres e meninas”.

Tradução: virem-se.