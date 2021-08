Uma das torres derrubadas de Guedes volta a subir

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, gosta de imagens fortes quando fala, e isso o Brasil já entendeu no estilo dele. Normalmente, quando conta a história da sua gestão, Guedes usa a imagem das torres gêmeas.

Diz que a reforma da Previdência derrubou a torre do déficit público. Na verdade, está longe disso. Mas a reforma significou sim uma mudança nos custos da Previdência.

Depois, diz que derrubou a torre dos juros. Na verdade, quem derrubou mesmo foi o governo Temer que reduziu de 14,25% para 6,5%. O governo Bolsonaro completou o trabalho e levou a 2%. Já está em 4,25% e subindo.

Hoje, se a alta for de um ponto percentual, a Selic vai para 5,25%. E o que os economistas dizem é que não vai parar por aí e que chegará no fim do ano em 7% ou mais. A torre dos juros terminará o ano mais alta do que quando o governo começou.

Guedes terá que parar de falar dessa queda da Torre como obra sua, e o presidente Bolsonaro já deve estar arrependido do projeto de independência do Banco Central. Acontece que sem independência do BC a inflação subiria ainda mais. E, portanto, os juros.