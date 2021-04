Uma CPI para investigar Ricardo Salles? O movimento já começou

O vice-líder do partido Cidadania, Daniel Coelho (PE), enviou nesta quarta, 28, um pedido a todos os líderes da Casa para que assinem requerimento no qual defende a abertura de uma CPI para investigar a conduta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no episódio em que ele “legitimou” supostos criminosos ambientais que extraíram ilegalmente madeira na Amazônia.

O deputado também tem ligado para os colegas e sustentado que a CPI pode ganhar força após o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas – delegado Alexandre Saraiva – afirmar, na Câmara dos Deputados, que o ministro aceitou documentos com indícios fortíssimos de fraude e relacionados à madeira apreendida no Amazonas.