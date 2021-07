Um encontro que revelou muito sobre Bolsonaro

Uma reunião realizada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro com a parlamentar alemã Beatrix von Storch, do partido neonazista Alternativa para a Alemanha (AfD), fora da agenda oficial, veio à tona nesta semana.

O mais curioso do encontro foi a foto divulgada onde Bolsonaro aparece muito feliz ao lado da alemã e do esposo. O sorriso do presidente demonstra o quanto ele gosta de estar ao lado de pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos extremistas e radicais que ele tem.

Beatrix von Storch é neta de um ministro de Adolf Hitler e é investigada por declarações xenofóbicas e estímulo ao neonazismo. O partido Alternativa para a Alemanha, do qual Beatrix é uma das líderes, está sob vigilância pelas convicções extremistas que defende.

Apesar de todo esse currículo, a parlamentar alemã foi recebida com festa por apoiadores de Bolsonaro e pelo próprio presidente. A deputada Bia Kicis (PSL-DF) postou foto com Beatrix e escreveu: “conservadores do mundo se unindo para defender os valores cristãos e a família”. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também enalteceu o encontro que teve com a alemã e escreveu que “somos unidos por ideais de defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional”.

Por mais que seja esperada essa postura dos radicais apoiadores de Bolsonaro, ver o próprio presidente tão feliz com um encontro desses só comprova sua dificuldade em agir como chefe da República. Bolsonaro não consegue deixar seus gostos pessoais de lado para governar. A felicidade na foto com Beatrix demonstra isso.

Por outro lado, o registro é uma prova contundente daquilo que já se fala sobre o presidente: ele é defensor de ideias de extrema direita e gosta de estar com pessoas que também pensam assim. Em mais de um ano de pandemia, o brasileiro não viu seu presidente visitando hospitais ou pacientes atingidos pelo coronavírus. No entanto, um encontro com uma parlamentar de postura extremamente radical ganha espaço privilegiado na agenda de Bolsonaro.