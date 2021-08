Tanque na rua fora do 7 de setembro não é democrático, diz Arthur Virgílio 

“Tanque na rua fora da parada de 7 de setembro, não combina com democracia. Se isso for uma tentativa verdadeira de intimidação, eu repudio com todas as forças que eu possa ter”. Essa é a avaliação do ex-senador Arthur Virgílio Neto, presidente do PSDB no Amazonas, após o desfile de blindados da Marinha ser marcado para o mesmo dia da avaliação do plenário da Câmara sobre a volta do voto impresso.

“Não somos uma república bananeira, não somos uma republiqueta que vive de ‘pronunciamentos’ militares. Vivemos de uma Constituição respeitada, de instituições fortes e garantidas pelas Forças Armadas, que sempre haverei de confiar”, diz “Eu sou contra o voto impresso, mas o que ganhar será legitimado”, afirma.