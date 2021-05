Separação de Bill e Melinda Gates abala o mundo da filantropia

O casal mais hot do mundo das benemerências anunciou sua separação na tarde desta segunda-feira, 3, e isso caiu como uma bomba.

A Fundação que leva o nome dos dois, e que foi criada exatamente para que trabalhassem juntos no que gostam, está em inúmeros projetos na saúde, no combate às mudanças climáticas, na educação, na melhoria da vida dos muito pobres do planeta.

A Fundação, claro, vai continuar existindo, e eles disseram que permanecerão trabalhando juntos, mas a separação após 27 anos levanta dúvidas.

Eles fizeram uma doação, endowment, de 50 bilhões para a Fundação, mas a maior parte da fortuna deles ainda não havia sido doada, alerta o The New York Times.

A separação se segue ao divórcio de Jeff Bezos com MacKenzie Scott. A vida dos bilionários está movimentada.