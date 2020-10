Após suspeita, Renato Casagrande testa negativo para o coronavírus

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), fez o teste do coronavírus neste domingo (19). O resultado negativo saiu há pouco, no início da noite, segundo informado por ele à coluna. Casagrande fez o exame após o seu motorista ter sido diagnosticado com a covid-19. O político apresentava sintomas como tosse.

O Espírito Santo tem feito cinco vezes mais testes na população do que a média do país. Enquanto o Brasil tem realizado 296 testes por um milhão de habitantes, o Espírito Santo tem feito 1,3 mil por milhão de habitantes.

A ideia é que os testes em massa – decisão que também foi tomada por alguns países desenvolvidos – ajudem principalmente na organização de leitos, usando sempre o modelo matemático.