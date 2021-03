Quem é a pessoa ideal para o ministério da Saúde?

Ao fim da pior semana da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro passou este domingo, 14, tentando trocar seu terceiro ministro da Saúde, enquanto os apoiadores do governo fizeram carreatas pelo país contra as medidas sanitárias de proteção. Essa escalada do número de mortes e a onda de insensatez entre os seus militantes são resultado da política escolhida por Bolsonaro. Ele está solitário no papel de chefe de Estado que combate a ciência no meio de uma pandemia, quando a única saída é confiar nela.

Bolsonaro está ouvindo as pessoas indicadas, mas procurando a mesma característica que já tem em Eduardo Pazuello: a obediência. Só acertará no cargo quem não disser a frase “ele manda e eu obedeço”, dita pelo general pelo general em outubro do ano passado.

A questão é que tudo precisa ser mudado. A começar pelo fato de que é necessário tirar os militares para que o Ministério da Saúde seja ocupado por quem tem que estar no comando neste momento: os médicos e os cientistas, especialistas em programas de vacinação.

Basta lembrar um dos piores momentos da atual gestão. Aquele secretário executivo que usou um broche com uma caveira atravessada por uma faca – coronel Elcio Franco. Ele é o tipo da pessoa errada no lugar errado, no pior momento.

O país está há 16 dias batendo recordes da média de mortes, com mais de 12 mil falecidos em sete dias. Diante desse quadro, o general Pazuello passou este domingo vendo o presidente procurar alguém para a sua cadeira. Bolsonaro não sabe nem o que busca, já que considerava muito boa a gestão do general.

Mas, diante do pico da pandemia e das críticas do ex-presidente Lula sobre sua péssima gestão, sentiu o peso e a necessidade de tomar alguma atitude. Enquanto isso, o Exército, quieto, está perto de respirar aliviado porque sabe que a gestão de Eduardo Pazuello está afetando a sua imagem.