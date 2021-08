Quanto custam as demonstrações bélicas de Bolsonaro?

No Brasil de Jair Bolsonaro até parada militar vira notícia. Lamentavelmente, temos que admitir: o presidente da República politizou as Forças Armadas, mas as Forças Armadas também se deixaram politizar.

O nome do comandante da Marinha é Almir Garnier Santos. Ele, como Bolsonaro, tem uma visão limitada do mundo, aquela quinquilharia da Guerra Fria, esquerda e direita, comunismo e capitalismo.

Por isso, como bem disse o Radar, a Força Armada aceitou fazer um desfile de blindados a ser realizado nesta terça-feira, 10, em Brasília “para entregar um convite a Jair Bolsonaro que poderia ser enviado até por e-mail”.

“Nesta terça-feira (10/8), um comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF)”, afirma o anúncio da Marinha.

Na ocasião, será entregue uma carta convite ao presidente para que ele possa comparecer a uma Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto. Todos que conhecem Bolsonaro sabem o que o presidente quer com isso: ameaçar os adversários com a ideia de que na polarização os militares estão politicamente ao lado dele

É somente lamentável que um comandante de uma Força Armada se preste a este papel em 2021. Basta Lembrar de Edson Pujol, Comandante do Exército que se recusou a apertar a mão de Bolsonaro em um evento militar na pandemia e afirmou que vivia o “desafio mais importante de sua geração” enquanto Bolsonaro definia a Covid-19 como “gripezinha”. Esses militares, sim, servem ao Brasil.

E uma questão que fica: quanto custa essa demonstração bélica para a entrega do convite a domicílio de blindado? Num país de cofres exauridos é sempre importante saber isso.