Privatização dos Correios: Aras encontra integrantes do governo Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu nesta segunda-feira, 2, com integrantes do governo Jair Bolsonaro para tratar da ação que questiona a legalidade da privatização dos Correios e que deverá ser julgada em breve pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aras esteve com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Comunicações, Fábio Faria, além da secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Martha Seilier, e o diretor do BNDES, Saulo Puttini.

Nesta segunda, 2, Fábio Faria fez um pronunciamento em rede nacional de TV e rádio para pedir ao Congresso Nacional que aprove a privatização. Faria criticou os governos petistas, disse que os Correios pararam de dar prejuízo, mas que, ainda assim, é necessária a a venda da empresa federal.