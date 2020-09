Prisão efetuada pela PF é destaque na página da ICE americana

A prisão de um líder de uma organização de contrabando de pessoas pela Polícia Federal acabou sendo destaque na página da Immigration and Customs Enforcement (ICE) dos EUA, órgão responsável pelo serviço de imigração e da Receita Federal nas fronteiras daquele país.

Procurado há anos nos Estados Unidos, Reza Sahami, cidadão com dupla nacionalidade do Canadá e do Irã, foi preso guiando sete iranianos – com passaportes fraudulentos ou alterados de Israel, Dinamarca e Canadá – na cidade de Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru.

“Sahami contrabandeou criminosos através das fronteiras internacionais por mais de 10 anos”, disse Robert Fuentes, responsável pelo ICE no Brasil e na Bolívia. O oficial agradece à PF brasileira pelos esforços na condução da Operação Coiote, nome usado pera definir um contrabandista de pessoas nos EUA.

A ICE é a principal agência de aplicação da lei nos EUA responsável pelo combate ao contrabando e tráfico de seres humanos. Já a PF brasileira faz o papel de mais de uma agência americana, como justamente esse realizado pela Immigration and Customs Enforcement.