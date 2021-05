Presidente da Anvisa técnico (e não político) complica Bolsonaro na CPI

A participação do diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na CPI da Pandemia nesta terça-feira, 11, é mais um episódio que complica o governo Bolsonaro.

Durante seu depoimento, Antonio Barra Torres deixou de lado a política e mostrou conhecimento técnico para responder as perguntas dos senadores.

Além de confirmar o que foi dito pelo ex- ministro Luiz Henrique Mandetta sobre a proposta de mudança da bula da cloroquina, ideia rejeitada pela Anvisa, o contra-almirante da Marinha mostrou que não faz parte da ala militar que segue Bolsonaro cegamente.

Barra Torres fez um discurso contrário ao do presidente: defendeu o uso de máscara, a vacinação e o distanciamento social. Também contou que se arrependeu de ter aparecido ao lado de Bolsonaro em manifestação realizada a favor do governo em março do ano passado. “Se tivesse pensado cinco minutos, não teria ido”, destacou.

Quando o relator da CPI, senador Renan Calheiros, fez uma lista das falas do presidente, Barra Torres disse que “todo o texto que o senhor leu agora vai contra tudo o que temos preconizado (na Anvisa)”.

Questionado sobre as declarações e comportamento de Bolsonaro, o diretor da Anvisa afirmou: “Penso que a população não deva se orientar por condutas dessa maneira”.

Na segunda semana de trabalho da comissão, a participação de Barra Torres é mais uma que complica o governo e mostra que a equipe do presidente tem responsabilidade sobre o agravamento da pandemia.

Em cada pergunta, o presidente da Anvisa buscou a atitude técnica, de defesa da autonomia da Agência e isso de fato complica a vida do presidente da República.