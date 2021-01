Por que Maia decidiu subir o tom?

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) fez uma clara mudança na forma de se relacionar com o presidente Jair Bolsonaro. Em dois tuítes no fim de semana, disse que o chefe do Executivo é “covarde” e o acusou de ter “culpa” nas 200 mil mortes de brasileiros por coronavírus. O que os analistas políticos se perguntam é por que Maia elevou tanto o tom faltando dias para deixar a presidência da Câmara?

Maia passou todo o seu período à frente da Casa com uma relação de afastamento e aproximação com o governo Jair Bolsonaro, em brigas e afagos, mas o fato é que engavetou todos os pedidos de impeachment apresentados, mesmo com indícios de que o presidente estava cometendo crime de responsabilidade. Agora, na 25ª hora do seu mandato à frente da Câmara, faz acusações duras.

Quando Bolsonaro realizava manifestações antidemocráticas no começo da pandemia, provocando inclusive aglomerações e ameaçando a democracia e a saúde, Rodrigo Maia dizia a interlocutores que não era hora de abrir um outro ponto de tensão no país. Naquele momento, em abril de 2020, a popularidade de Bolsonaro estava em queda. Depois, ela subiu, por causa do auxílio emergencial.

O máximo que Maia fazia, no auge da popularidade de Bolsonaro, era soltar uma nota de repúdio. Só agora resolveu chamar de covarde e apontar o presidente como responsável por todas essas mortes. Na visão de alguns políticos da Câmara, a avaliação é a de que Rodrigo Maia fazia a política nua e crua de Brasília para sobreviver. Ele também precisava do governo, assim como a gestão bolsonarista dependia dele.

Mas o que quer o presidente da Câmara nestes dias finais? De acordo com aliados, Maia quer aparecer, usar os últimos dias de seu palanque como presidente da Casa. Outros consideram que essa é a forma de deixar mais marcada a posição de que a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), que ele articulou com a ajuda da oposição, será mesmo independente do governo. Mas será preciso ir além dos tuítes para marcar qual será a verdadeira diferença entre Maia-Rossi e o grupo Bolsonaro-Lira.