Por que Lula ficou silencioso no day after ao 7 de setembro 

O ex-presidente Lula mergulhou numa questão pessoal após o pior 7 de setembro brasileiro em 199 anos, por conta do caos gerado por Jair Bolsonaro.

Lula foi ao velório da sua cunhada. Ela foi esposa do irmão dele, Genival Inácio da Silva, o Vavá, que faleceu quando o ex-presidente estava preso injustamente (as condenações do presidente foram anuladas).

À época, Lula pediu para ir ao velório do irmão, mas a Justiça negou o pedido alegando que não havia tempo hábil para que ele chegasse à cerimônia.

Até por isso, o ex-presidente fez questão de ir ao velório da ex-mulher de Vavá neste dia 8 para consolar a família.