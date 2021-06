PIB é a melhor notícia no pior momento do governo Bolsonaro 

Com a volta do PIB ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, o governo Jair Bolsonaro vai aproveitar para bater bumbo na ideia de que está gerindo bem a crise pandêmica do novo coronavírus.

Pensando pragmaticamente, está certo de fazer isso. O fato é que o dado do PIB, apesar de tratar da economia, é uma boa notícia política. Mas é exatamente o erro de gestão que aumenta a dúvida sobre a continuidade desse momento.

A falha na vacinação leva, claramente, a ameaça de terceira onda, o que, por sua vez, afeta diretamente a continuidade da retomada – retomada que o país precisa, que a povo brasileiro precisa, e não que um governo precisa. Aliás, é bom lembrar que é necessário que venha com criação de empregos, o que não está acontecendo no momento.

Independentemente do viés exagerado que acontecerá em torno do novo número do PIB, a análise política é a de que se trata da melhor notícia num mau momento do governo.

A gestão Bolsonaro está acuada pela CPI da Covid-19, pela queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e pelo recado expressivo das ruas no ultimo sábado, 29.

Soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do país, o PIB ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país. É a vacinação em massa que poderá acelerar os números da economia. Justamente a ferramenta científica que Bolsonaro fez chacota por meses a fio.