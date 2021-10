PF pode atrasar ainda mais sabatina de André Mendonça

A prisão de Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 20, pode jogar ainda mais areia na sabatina que vai decidir se André Mendonça será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal.

Segundo investigações da PF, Isaac Alcolumbre está envolvido com tráfico internacional de drogas. Se as suspeitas forem confirmadas, é mais do que justo que ele seja preso.

No entanto, o movimento pode ser interpretado por Davi Alcolumbre como uma retaliação pelo atraso no agendamento da sabatina de Mendonça.

Como mostrou a coluna, o presidente Jair Bolsonaro culpa o senador pela demora na aprovação do nome do ex-advogado-geral da União para ocupar uma cadeira no STF.

Alcolumbre já reagiu uma vez aos ataques que vem sofrendo e disse que não vai aceitar ser intimidado enquanto exerce a função de presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Se o sentimento do senador for de retaliação com a prisão de seu primo, vai ficar ainda mais difícil ver o nome de André Mendonça sendo votado pelos senadores. Caberá a Bolsonaro esperar e segurar a atitude agressiva se quiser ver seu indicado na sabatina do Senado.