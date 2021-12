Pacheco é avisado pelo MPF sobre investigações relacionadas à CPI

A Procuradoria da República do Distrito Federal informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recebeu o relatório da CPI da Covid, colocou no sistema do Ministério Público Federal (MPF) e distribuiu as investigações para os procuradores naturais dos casos.

O recebimento foi registrado na chamada Notícia de Fato dentro do MPF. Parece apenas um andamento processual burocrático, mas é muito mais do que isso.

Com o registro da Notícia de Fato, o Ministério Público está informando que todo o relatório da CPI será submetido à apreciação de Procuradorias e Promotorias de Justiça, incluindo os casos, por exemplo, de possíveis improbidade administrativa.

A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento, e pode ser prorrogada uma vez. As investigações do caso podem avançar, também a título de exemplo, contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

A coluna já havia revelado nesta quarta-feira, 15, o primeiro efeito prático da Comissão. Este, o recebimento pelo MPF do DF, é o segundo. A CPI está gerando frutos.