O silêncio de Pazuello vai servir como resposta

O habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que dá ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello o direito de ficar em silêncio em sua participação na CPI da Pandemia pode revelar muito sobre sua atuação na crise sanitária.

Na visão do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), nos momentos em que decidir se calar, Pazuello pode estar dando respostas aos parlamentares. “Se for bem conduzido o interrogatório, o silêncio vai servir como resposta daquilo que ele vai tentar ocultar”, acredita.

O depoimento de Pazuello na CPI ocorrerá nesta quarta, 19, e acontece cheio de expectativas em torno das explicações que serão dadas sobre a atuação do Ministério da Saúde em relação à aquisição de vacinas contra a COVID-19.

Para Alessandro Vieira, o depoimento na CPI é uma chance do ex-ministro se defender, mas a decisão de não responder a algumas perguntas vai ser interpretada pelos senadores que atuam na comissão. “Se ele não consegue explicar algumas coisas, isso só piora a situação dele”, afirma.

Como exemplo, Alessandro Vieira cita a participação do Brasil no consórcio Covax Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde.

Segundo o senador, o Ministério das Relações Exteriores informou que a decisão do país de receber vacinas para imunizar apenas 10% da população por meio do consórcio foi tomada de forma unilateral pela Saúde. A participação poderia ser maior, mas o ministério teria decidido ficar com a cobertura mínima.

“A gente tem que perguntar ao Pazuello porque ele escolheu ter acesso a menos vacinas e qual a justificativa para isso. Se ele não responder uma pergunta dessa, ele está se auto incriminando mesmo”, enfatiza o senador.

Na semana passada, o ministro do STF Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus permitindo que Pazuello evite responder a perguntas que possam incriminá-lo na CPI. O ex-ministro esteve à frente da pasta da Saúde entre maio de 2020 e março de 2021.