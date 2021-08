O reverendo investigado que não lê a Bíblia

Além de estar envolvido numa negociação com diversos indícios de crimes, o reverendo Amilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos (Senah), provou que não lê nada de nada da Bíblia no depoimento dado nesta terça-feira, 3, à CPI da Covid.

Pelo menos não conhece um dos trechos mais bonitos do livro de Mateus, que está no capítulo 6. Se lesse, não diria o que contou para todo o país ver. O pastor revelou que orou de madrugada antes do depoimento, quando a Bíblia diz para fazê-lo em secreto.

Depois, pior ainda, passou alguns momentos contando como ele é uma boa pessoa e ajuda as pessoas carentes, que vendeu tudo, até o carro, para “dar à igreja”.

O livro sagrado – para os cristãos – diz que “quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas”.

“Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Mas eu estou aqui para voltar e dizer… Quem me conhece sabe lá na minha igreja, eu tiro meu sapato, eu dou meu sapato para pessoas carentes que chegam lá. Tudo que tive… Eu vendi meu carro, tudo que tive pra dar à igreja.”

Diz a Bíblia em Mateus 6: “Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará”.

O texto bíblico continua: “Tenham o cuidado de não praticar suas ‘obras de justiça’ diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial”.

“Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa”.

“Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará”.

Ou seja, não é só a falta de vergonha na cara que as investigações que avançam na CPI da Covid tem revelado. No caso do reverendo, é de coerência mesmo. Um pastor que não conhece a Bíblia, acaba longe da igreja… e perto do crime.