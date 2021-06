O reality show da CPI

Acompanhar a CPI da Pandemia no Senado é tarefa difícil. Além do cenário trágico que o país vive, é doloroso ouvir depoimentos que não condizem com a realidade e que não ajudam em nada a resolver a questão que está sendo tratada ali. Apesar disso, os brasileiros estão assistindo e participando ativamente da comissão.

Durante o depoimento de Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, nesta quarta, 9, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, usou vídeo enviado por internautas para rebater falas do ex-secretário.

“Eu queria só lembrar que vossa senhoria assumiu o compromisso de falar a verdade e apenas a verdade”, destacou Renan Calheiros antes de pedir a exibição do vídeo.

Na gravação, Elcio Franco afirmava que não havia intenção de compra de vacinas chinesas. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi contra a compra da coronavac. Em seu depoimento à CPI, no entanto, Elcio tinha acabado de garantir que não houve suspensão das tratativas sobre a coronavac e declarou que a vacina não foi comprada em 2020 porque ainda estava em fase de estudos.

A utilização do vídeo durante a sessão mostra que os brasileiros estão acompanhando a CPI e, mais ainda, estão tentando ajudar os senadores a desmascarar quem tenta se proteger ou proteger o governo das graves acusações que estão sobre a equipe do presidente Jair Bolsonaro. É que brasileiros interagem com a CPI ao contrário do que diz o senador Eduardo Girão (Podemos) em quase todas as sessões.