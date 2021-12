O que o pastor André Mendonça prega nas igrejas

A presença do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em um culto da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo escancarou um ponto importante: Mendonça é, sim, “terrivelmente evangélico”, mas infelizmente usou o momento para falar apenas com os fiéis que acreditam nas mesmas coisas que ele, em vez de mandar uma mensagem para o país.

Diante das dificuldades que os brasileiros estão vivendo, Mendonça desperdiçou a chance de proferir uma mensagem que independe de crenças. O “Pastor André”, como ele mesmo se definiu durante a pregação, teve cerca de 26 minutos para falar sobre qualquer assunto, mas escolheu falar de fé, de predestinação e outros assuntos ligados apenas aos evangélicos.

Ao falar sobre a trajetória que percorreu até ser aprovado na sabatina no Senado, André Mendonça reforçou que o processo estava sob a direção de Deus. Dentro das igrejas evangélicas, isso é visto como um testemunho de fé.

“Num processo dessa natureza você não pode olhar para as circunstâncias, você não pode olhar para os homens, você não pode olhar para os boatos, para os rumores, para as visões ou profecias do caos, ou para o impossível. Para onde nós olhamos? Para Deus”, disse o pastor.

Também mostrou que já confiava em sua aprovação mesmo antes da sabatina. “Eu nunca tive dúvida das promessas de Deus e daquilo que Deus tinha me dito anos atrás. Eu até não via como certas coisas se realizariam, mas eu sabia o que Deus tinha prometido”.

Em outro momento, deu a entender que todo o processo é, na verdade, uma cruz que ele deve carregar. “O militar está preparado para a guerra. Nós estamos preparados para a cruz”, afirmou.

Embora esteja querendo ressaltar sua fé pessoal, André Mendonça teve uma postura contraditória em alguns momentos antes de chegar à cadeira de ministro do STF.

O que se espera de Mendonça é, acima de tudo, o respeito à Constituição. Como o ministro Luiz Fux afirmou, independentemente das convicções religiosas e do que fazem na vida pessoal, aqueles que sentam na cadeira da Corte Suprema do país devem servir, primeiramente, à nação e fazer cumprir a Carta Magna.