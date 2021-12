O que o Chile tem a ensinar para o Brasil

A volta da esquerda ao poder no Chile não é só parte do processo salutar de alternância de poder numa democracia. É uma aula de civilização para países como o Brasil que foram tomados de assalto pela intolerância e pela estupidez. O que aconteceu nas últimas 24 horas no nosso vizinho sul-americano precisa ser celebrado. E muito!

O direitista Sebastián Piñera fez uma ligação ao presidente eleito esquerdista Gabriel Boric para uma reunião de trabalho normal nesta segunda, 20, com respeito pela divergência política. O candidato derrotado ultradireitista José Antonio Kast cumprimentou civilizadamente Boric e disse que ele merece “todo nosso respeito e cooperação construtiva”.

Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Boric saudou o povo em um idioma indígena, o mapudungu dos mapuches, lembrando primeiro dos povos originários. Depois, o esquerdista terminou o seu discurso afirmando que “será o presidente de todos os chilenos”. O óbvio que esquecemos no Brasil.

O ultradireitista derrotado, que perdeu por uma pequena margem de votos, fez um discurso admitindo a derrota e a vitória do seu adversário. Não contestou o processo eleitoral e terminou o seu “discurso de concessão” se dirigindo a todos os chilenos: “fiquem tranquilos, vai dar tudo certo”.

O Chile aprendeu com os seus erros do passado. Essa é a diferença. Após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que trucidou inúmeros opositores de esquerda, o país viveu uma Justiça de Transição, colocou os torturadores e generais na cadeia, expôs os crimes de Estado, e trouxe respostas às famílias das vítimas.

Isso fez com que o país tivesse noção de que existem certos valores que são universais, e que estão acima da polarização cega esquerda-direita. O terror não foi esquecido, mas o país pode olhar para frente sabendo que fez o dever de casa.

Lá, não existem políticos que fazem apologia à tortura, ou louvação à regimes ditatoriais e que rasgam a Constituição. Ver a eleição chilena é ter orgulho de um país que fez as escolhas certas. Um país tão perto de nós.

O pleito leva o Brasil a ter saudade da civilização que perdemos, em algum momento – especialmente com a chegada de um presidente fascista ao poder, que não tem respeito por nada. Nem pela dor da morte. Jair Bolsonaro nunca soube, nem nunca saberá um dos ensinamentos bíblicos mais importantes: “ame, respeite teu próximo, como a ti mesmo”.