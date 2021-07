O que Bolsonaro pediu a Sarney

Nada. O presidente Jair Bolsonaro nada pediu ao ex-presidente José Sarney. O leitor pode achar agora que esta é a antinoticia. Mas não é. Durante o encontro que teve com Sarney nesta semana, revelado pelo Valor, Bolsonaro apenas reclamou. Reclamou, reclamou, reclamou.

E por que isso é uma notícia? Porque mostra como o presidente está acuado diante dos avanços das investigações da CPI da Covid-19 e o aumento galopante de sua rejeição.

Durante mais de uma hora com Sarney, o presidente criticou a Comissão, o Congresso e até o Supremo Tribunal Federal.

Saiu de lá sem pedir o que requisitou ao ex-presidente quando o encontrou em abril: uma trégua com o MDB, partido do ex-presidente e que tem a relatoria da CPI, com Renan Calheiros.