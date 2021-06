Faz uns anos que a frase “o gigante acordou” ganhou vários significados, a depender do momento. De esperança a fantasma, passeou bastante pelas redes sociais e pela imprensa, depois de ser usada em protestos (adaptada de um comercial de TV, aliás).

O risco de fazer paralelos com isso é ser pego no contrapé depois. Mas tudo bem, é do jogo.

Realmente, não se pode – nem seria uma colocação feliz – dizer que o gigante acordou a essa altura do campeonato, mas talvez o movimento de sábado tenha significado mais do que pareceu.

A falácia do Brasil dividido meio a meio, reforçada pelo largo alcance dos robôs digitais amplificando qualquer movimento pró-governo, pode ruir em breve.

Boa parte do país (a maioria) desaprova o descaso em cascata com a vida nacional, várias pesquisas já mostraram isso, mas a força visual dessa massa ainda estava invisível. A imagem da avenida Paulista lotada (e várias outras similares pelo País) talvez seja o prenúncio de algo novo.

O sapo, como se sabe, não pula para fora da panela quando a água ferve aos poucos, e muitos se perguntavam aqui e ali se esse era o efeito corrente com os brasileiros. Atacados dia sim, dia também, estávamos todos fervidos pela ação do tempo sem notar?

Lamentável alguém acreditar nisso. Afinal, fomos jogados na água já fervendo desde o início e o calor infernal nunca parou de piorar, nem de indignar.

Só que, para complicar o cenário, a pandemia, além de milhares de mortes, trouxe outro componente para a história. Sem poder sair, com os riscos da aglomeração, como protestar?

Ou seja, de nada adianta a água já estar fervendo, se a panela está tampada. Não tinha para onde o sapo pular.

Não é possível prever nada ainda, porém o horizonte parece estar mudando de paisagem. Os riscos continuam presentes, mas o calor é tanto, que o pulo do sapo começou a abrir a tampa.

Ainda não é suficiente para escapar da água fervendo, mas talvez a fresta seja apenas um começo. Se os pulos ganharem mais força, a tampa pode acabar jogada longe.

Resta esperar os novos pulos, mas…

O sapo acordou.