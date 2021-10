O futuro de Renan

20 out 2021, 17h19

No início da CPI da Covid-19, um dos políticos mais bem articulados do país avisou: Renan Calheiros trabalharia na Comissão para refazer sua biografia.

Renan conseguiu – em parte. A histórica leitura do relatório final nesta quarta, 20, deu ao senador um novo tamanho na política nacional.

O senador já esteve no topo, como presidente do Senado, e no andar de baixo, fustigado por inúmeras denúncias.

Mas é inegável sua capacidade política de ressurgir das cinzas, como Fênix, e voltar a ter relevância no cenário político.

O trabalho feito por ele na CPI da Covid-19 ficará para sempre marcado na história do Brasil. Renan ouviu as dores dos brasileiros e soube conduzir a investigação com perspicácia.

Se conseguir se livrar das acusações que ainda restam contra ele, e o presidente Jair Bolsonaro acabar de alguma forma condenado pelos crimes levantados pela CPI – mesmo que após o fim de seu mandato presidencial -, Renan Calheiros será um novo político.

A história pode acabar favorecendo um dos mais controversos… mas também habilidosos políticos brasileiros dos últimos 30 anos.