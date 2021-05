Novas tecnologias dividem Salles e o cotado para substituí-lo

O uso de carros elétricos no lugar dos veículos que usam combustível fóssil parece ser uma certeza para os próximos anos. Vários países do mundo já estabeleceram data para suspender a fabricação dos velhos modelos. Apesar de as novas tecnologias serem mais amigáveis com a natureza, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não parece interessado no assunto. Por outro lado, o advogado Antônio Claret Jr, cotado para assumir a pasta, é um entusiasta da transição para a nova tecnologia.

A coluna apurou que Salles aposta que o etanol ainda será usado no país por muito tempo, reduzindo a importância dos investimentos em carros elétricos por aqui. O problema é que mesmo que o etanol seja usado por mais tempo, ficar fora do mercado de elétricos será um atraso.

Mostrando outra postura, Antônio Claret Jr conversou nesta quarta, 26, com a equipe da Bravo Motor e enfatizou a importância do empreendimento que será instalado em Nova Lima. Em sua rede social, o advogado postou imagem com representantes da empresa e destacou que o investimento na fábrica será de R$25 bilhões.

Como a coluna mostrou, Claret acredita que o Brasil pode liderar uma revolução ambiental mundial. Certamente, os investimentos em veículos elétricos vão contribuir com essa revolução.

A posição de Salles de diminuir a importância dessa nova tecnologia não surpreende. Enquanto outros países já se preparam para substituir os carros a combustão, o líder da pasta do Meio Ambiente parece esnobar o avanço tecnológico. Postura ruim para o Brasil e para o meio ambiente.