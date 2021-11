Nova pesquisa dá choque de realidade na terceira via

Mesmo com as eleições presidenciais ainda distantes, o cenário eleitoral vai se confirmando a cada nova rodada de entrevistas

Um levantamento divulgado pelo Vox Populi nesta quinta, 11, mostra que o ex-presidente Lula continua na liderança isolada da disputa, confirma a dificuldade que uma terceira via terá para se consolidar e mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece perdendo força.

A pesquisa traz, de forma inédita, um cenário sem Bolsonaro na disputa presidencial. Segundo o levantamento, numa simulação com o atual presidente, ele teria 21% das intenções de voto e Lula teria 44%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, com 4% dos votos, e Datena e Sérgio Moro com 3% dos votos.

Quando Bolsonaro é retirado do cenário, Lula fica com 45% dos votos, Moro sobe para 8%, Ciro Gomes fica com 6% e Datena teria 4%.

A simulação mostra que, mesmo que os demais candidatos ganhem alguns pontos na ausência de Bolsonaro, não há uma disputa direta com Lula, que continua na liderança isolada.

A pesquisa joga um balde de água fria nos candidatos que pretendem se apresentar como terceira via e fortalece ainda mais o ex-presidente petista, que já vem dando sinais de que dará uma goleada em seus concorrentes.

Outra conclusão importante da pesquisa Vox/Populi mostra que o tema “corrupção” perdeu relevância diante do custo de vida para os brasileiros. A preocupação dos brasileiros, inclusive, é um dos motivos para o atual governo estar tão empenhado em aprovar o Auxílio Brasil em busca de votos para 2022.

A notícia é particularmente ruim para Sérgio Moro, que apesar de político há tempos, entrou na disputa agora e tenta se viabilizar. Não teve muita capacidade no primeiro dia, como mostrou a coluna.

Embora as pesquisas tenham uma margem de erro e as eleições ainda estejam distantes, já é possível perceber que a estratégia da terceira via terá que ser muito bem desenhada se os concorrentes de Lula quiserem ter alguma chance de entrar na presidência do país.