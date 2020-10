Movimentação nos portos cresce em relação a 2019, mas em aeroportos cai

O total de cargas movimentadas em portos cresceu em relação ao ano passado. Nos portos privativos, a alta chega a ser de 5%. Esses são dados de um levantamento ainda inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Há um aspecto mais importante nos números. Eles são o que os economistas chamam de indicadores antecedentes. Mostram a tendência do que depois será confirmado no Produto Interno Bruto.

O total de cargas movimentadas nos portos públicos do país foi de 108,8 milhões de toneladas no mês de agosto, uma alta de 2% na comparação com o mesmo mês de 2019.

Nos terminais de uso privativo, foram movimentadas 72,5 milhões de toneladas em agosto, avanço de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a CNI, o transporte de carga nos portos vai continuar crescendo até chegar a um ponto de equilíbrio no início de 2021.

Aeroportos e ferrovias

Acontece que, após o forte impacto causado pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de isolamento social para evitar a disseminação da doença, a economia brasileira ainda tenta se recuperar dos prejuízos dos últimos meses.

A movimentação de cargas nos aeroportos é um dos exemplos de atividade que ainda está muito abaixo dos níveis registrados antes de o mundo ser afetado pela Covid-19.

Segundo esse levantamento inédito da CNI, o transporte de cargas por via aérea foi de 82 mil toneladas no mês de agosto, 22% abaixo do que foi registrado no mesmo mês de 2019.

Outro dado importante mostra que a quantidade de passageiros que usaram aviões em agosto foi de 2,3 milhões, uma queda de 77% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Embora a movimentação esteja melhorando a cada mês, a CNI ressalta que os números ainda estão muito aquém do potencial do setor e do cenário pré-pandemia.

Em relação às ferrovias, também houve evolução: foram 48,5 milhões de toneladas úteis movimentadas em agosto, valor 3% maior do que o mesmo período em 2019.