Más notícias para Bolsonaro em novas pesquisas

A nova pesquisa Exame/Ideia coincide com os dados da Ipec, publicados pela coluna e que mostram um quadro devastador para Jair Bolsonaro. Um aspecto interessante é a alta taxa de conhecimento da CPI da Covid-19. 67% dos entrevistados ouviu falar da investigação sobre as falhas do governo federal na gestão da pandemia.

Já a percepção da inflação está em patamar fatal para presidentes. 71% dos brasileiros afirmaram que “o aumento de preços em 2021 tem sido um grande problema para o meu dia a dia”. A taxa daqueles que sacrificaram hábitos por causa da inflação, idem. Isso gera frustração e desconforto.

O presidente também vai perdendo a imagem de anticorrupção, tanto que 45% dizem discordar de que o governo Jair Bolsonaro combate a corrupção, e apenas 28% acham que a gestão combate o crime.

Fato é que não tem um aspecto que beneficie Bolsonaro, todos são muito lesivos à sua imagem na opinião pública. No assunto combate à corrupção, 79%, não mudaram de opinião sobre o governo na última semana.

Isso quer dizer que a pesquisa ainda não captou o reflexo de todas as denúncias investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso, as próximas pesquisas serão determinantes para saber se a população passará a associar fortemente o governo à corrupção.