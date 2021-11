Mais uma terceira via para ajudar Lula e Bolsonaro

O anúncio de que o senador Rodrigo Pacheco será o candidato do PSD à Presidência da República em 2022 esfarela ainda mais as chances de que uma terceira via consiga enfrentar Bolsonaro e Lula.

O levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta semana mostra Rodrigo Pacheco com apenas 0,4% das intenções de voto. As chances de vitória do senador são mínimas e só fortalecem a polarização dos dois principais candidatos das próximas eleições.

Com exceção de Moro, que tem cerca de 11% das intenções de voto, mas que terá um caminho difícil pela frente, Rodrigo Pacheco se une ao “bolo” dos candidatos com números irrisórios nas pesquisas.

Junto com Ciro Gomes, João Doria e Luiz Henrique Mandetta, o atual presidente do Senado só contribui para dissipar votos e enfraquecer ainda mais a terceira via.

Para Bolsonaro e Lula, a candidatura de Pacheco é uma ótima notícia. O atual e o ex presidente se beneficiam cada vez que um novo candidato surge no horizonte.