Lula voa alto em nova pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais uma vitória política gigantesca nesta semana. Nova rodada da Ipec (antigo Ibope) mostra o petista com 48% das intenções de voto para as eleições presidenciais do ano que vem.

O presidente Jair Bolsonaro aparece com 21%, o ex-juiz Sérgio Moro com 6% e Ciro Gomes, alvo de ação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 15, com 5%.

Pode parecer repetitivo – até porque esta coluna já publicou outras goleadas de Lula em pesquisas – mas, agora, a 10 meses das eleições, é comum uma cobertura mais atenciosa das rodadas dos institutos.

Neste caso, é impressionante como Lula vem consolidando uma vitória no primeiro turno. O ex-presidente aparece com 63% no Nordeste, nas periferias das capitais com 55%, e, entre católicos, 54%.

Só no meio evangélico, base mais fiel de Bolsonaro, Lula não vence o atual presidente, mas empata: tem 33% e o presidente também com 33%.

Enquanto os candidatos da chamada terceira via ainda não conseguiram reverter as articulações políticas em votos e Bolsonaro vai derretendo por conta de seus próprios erros, Lula vai consolidando uma vitória o primeiro turno.