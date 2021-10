Lula descumpre promessa e erra

Atualizado em 15 out 2021, 12h34 - Publicado em 15 out 2021, 12h32

Não durou nem uma semana a promessa feita por Lula de não atacar Ciro Gomes. Em um posicionamento infeliz, o ex-presidente reagiu às acusações de que teria conspirado pelo impeachment de Dilma Rousseff, sugerindo que Ciro Gomes está sofrendo com sequelas mentais que teriam sido causadas pela Covid.

“Eu às vezes fico pensando, não sei se o Ciro teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas, alguns tem problema no cérebro, de esquecimento. Não é possível que um homem que pleiteia a Presidência da República possa falar as baixarias que ele falou”, afirmou o petista.

A fala de Lula é decepcionante, até porque recentemente ele agradeceu a ajuda de Ciro em seu governo e afirmou que o país não veria ele falando mal do pedetista. Além disso, o líder de todas as pesquisas de intenção de voto para 2022 não deveria ter citado a doença que condenou o mundo a dias de isolamento, medo e tristeza.

As sequelas citadas por ele agravam o sofrimento de milhões de pessoas todos os dias. Quem já testou positivo para o coronavírus sabe como é difícil enfrentar a doença e lidar com os problemas que chegam depois que o vírus vai embora.

No mínimo, no mínimo, faltou sensibilidade a Lula. Mesmo que as declarações de Ciro sejam absurdas, como esta coluna apontou, nada justifica as palavras do ex-presidente.

Tomara que o caminho até as eleições de 2022 não seja marcado por ataques, ofensas e discussões de baixo nível como a protagonizada por Ciro e Lula. O brasileiro merece respeito e diálogos sobre o que realmente importa para o país.