Lula cresce

A decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta, 24, de estender a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em processos de Lula dão ainda mais força ao ex-presidente.

Enquanto Bolsonaro vai perdendo forças no caminho para uma reeleição, Lula vai ficando cada vez mais robusto para uma eventual disputa. Decisões recentes do STF são a narrativa perfeita que o ex-presidente precisa para dar a volta por cima.

Como a coluna mostrou, a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro sobe de forma rápida enquanto a aprovação despenca. A mesma pesquisa, inclusive, aponta que Lula lidera a corrida com 49% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro.

A pesquisa do Ipec comprova que, se Lula souber usar a força que está ganhando, vai chegar na disputa presidencial com enormes chances de voltar ao poder.