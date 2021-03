Lira dá “sim” a todos os pedidos dos governadores

O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu o seu “sim” a todos os pedidos apresentados pelos governadores, segundo um dos mais de políticos presentes na reunião desta terça-feira, 2. Na avaliação do experiente governador, Lira deixou o governo federal só na nova disputa com os estados.

Todos os temas receberam a concordância de Lira, que se sensibilizou com os estados e não demonstrou ter sido convencido pela narrativa do presidente Jair Bolsonaro. Vacinas, retomada do auxílio emergencial, recomposição dos recursos para a Saúde, incluindo a manutenção dos recursos vinculados (saúde e educação ) assim como o pacto federativo, rechaçando inclusive essa “iniciativa do presidente de mexer na tributação do ICMS”.

Desde o fim de semana, Bolsonaro iniciou um novo capítulo do embate com os governadores, após o agravamento da pandemia. Com o esgotamento dos leitos hospitalares em diversos estados, governadores retomaram medidas em série, como o lockdown – tudo para conter o avanço do coronavírus. Bolsonaro discorda de todas, como sabemos.

Depois de criticar os governadores e dizer que eles teriam que pagar pelo auxilio emergencial, Bolsonaro postou uma lista de valores que o governo teria repassado para todos os estados. Governadores escreveram uma carta contestando os valores, dizendo que o presidente misturou transferências constitucionais, com os repasses por causa da pandemia e a suspensão do pagamento de dívida. Alem de misturar alhos e bugalhos, inflou os valores.