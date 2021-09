Mesmo sendo derrotado na CPI da Covid-19, é preciso admitir que o empresário Luciano Hang foi corajoso em dois momentos de seu depoimento nesta quarta-feira, 29.

Perguntado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, se teria offshores em paraísos fiscais, Hang imediatamente assumiu que tem três deles. Todas, segundo ele, declaradas no imposto de renda.

Investigado no inquérito das fakenews, Hang é suspeito de impulsionar notícias falsas em favor do governo através de contas no exterior, o que ainda não está confirmado.

Num passado recente, um investigado em uma CPI assumir contas fora do país era impensável. Aconteceu uma só vez: no depoimento do ex-publicitário petista Duda Mendonça – neste caso, assumindo que a conta não era declarada.

Em outro momento, o empresário Luciano Hang admitiu manter a mãe que faleceu em decorrência da Covid-19 por quatro dias em casa, após ser diagnosticada com a doença, usando inclusive medicamentos que não tem comprovação científica contra o vírus.

A CPI descobriu que a certidão de óbito da mãe do Luciano Hang não constava a causa morte em decorrência da Covid-19. Toda família do empresário foi tratada pela Prevent Sênior, plano de Saúde investigado pela comissão por conta do uso do “kit Covid” em idosos.