Há mais vacinados do que infectados no mundo

O número de vacinados contra a Covid-19 em todo o mundo ultrapassou o número total de casos confirmados – um momento marcante que ressalta o progresso feito em tentar controlar a pandemia, apesar da crescente preocupação com a ameaça de novas variantes.

De acordo com o rastreador de vacinas do Financial Times, o número de doses administradas subiu perto de 104 milhões na quarta-feira, 3, enquanto o número de casos confirmados é de pouco mais de 103 milhões.