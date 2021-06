Governo Bolsonaro faz farra com o nome de Deus 

Virou cena comum ver integrantes do governo Bolsonaro usando o nome de Deus em vão. Nesta quarta, 23, foi a vez do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, usar Deus para ameaçar o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF).

Durante pronunciamento, Onyx acusou o deputado de fazer denunciação caluniosa a respeito da aquisição das vacinas Covaxin pelo governo. “Deputado Luís Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, mas com a gente também”, disse Onyx em mais um claro desrespeito à Bíblia e ao nome de Deus.

Aliás, ele abriu a entrevista lendo um versículo da Bíblia de uma Carta de Paulo aos Efésios (6,12) “Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as Forças Espirituais do mal nas regiões celestiais”. Um deslocamento do texto bíblico para a política totalmente despropositado.

O governo gosta de usar o cristianismo em suas ações. Bolsonaro visita igrejas em todo o Brasil e teve nos evangélicos uma força importante que o ajudou a chegar ao segundo turno das eleições presidenciais.

Sempre que pode, o presidente usa o versículo bíblico “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Acontece que a verdade está cada vez mais difícil para o governo. A CPI da Covid tem escancarado os erros de uma gestão que ignorou a gravidade da pandemia e a importância da vacinação.

Não deveria ser tão comum ver integrantes da equipe de Bolsonaro e o próprio presidente usando o nome de Deus. O Estado é laico e crenças religiosas não deveriam ser expostas tão frequentemente.

Em outro momento do pronunciamento, Onyx Lorenzoni voltou a se referir ao texto bíblico que havia lido e disse que há dois mil anos começou a luta do bem contra o mal. Nesse momento, o que a população quer é exatamente ver o bem vencendo o mal.