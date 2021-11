Frase do dia

“Um sabor de poesia popular, de poesia ligada ao campo do entretenimento, do grande entretenimento popular. É uma novidade também nesse sentido. Não são só os poetas, enfim, classicamente considerados aqueles que escrevem poemas, publicam livros etc. Muito do acolhimento dado pelos acadêmicos se deve ao fato de que há uma reconhecida qualidade no meu trabalho poético, na minha escritura como compositor” (Gilberto Gil, cantor e compositor, comemorando a eleição para Academia Brasileira de Letras)