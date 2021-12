Frase do dia

“O ataque à democracia é silencioso, por isso é difícil convencer a pessoa que não está inteirada do que se passa, ou o jovem que não viveu a ditadura, do perigo que é a reeleição do atual presidente da República. As instituições vão sendo atacadas através de redes sociais, através de fake news, através da narrativa mentirosa na fala da autoridade máxima do país. Ele [Jair Bolsonaro] ataca a própria imprensa, que é fundamental para a democracia, a oposição, ele nega a a ciência, a tecnologia. O MDB tem experiência nesse combate. Estamos de prontidão ” (Simone Tebet, senadora e agora pré-candidata à presidência pelo MDB, em entrevista à GloboNews)