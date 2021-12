Frase do dia

“Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19 utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa” (Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinando a abertura de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por fake news, em decisão na qual criticou a omissão da Procurador-Geral da República)