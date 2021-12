Frase do dia

“Eu vim do PP e confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira [presidente nacional do Republicanos], conversei muito com ele, bem como outros parlamentares também. E uma filiação é como um casamento. Agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família” (Jair Bolsonaro, presidente da República, esquecendo que veio, na verdade, do PSL e tratando questão partidária novamente como casamento. Esse é o 12º “casamento” dele)