“Se você quer um culpado, sou eu. Não vou dizer que foi o ministro A ou ministro B. Eu que não consegui fazer a integração de forma que funcionasse” (Hamilton Mourão, vice-presidente, em um raro momento deste governo no qual o responsável assume verdadeiramente a culpa do problema. No caso, pela péssima coordenação do Conselho Nacional da Amazônia Legal e a falta de integração entre as Forças Armadas e os órgãos ambientais, que levou ao aumento do desmatamento)