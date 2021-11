“É pior [do que a ditadura], porque veio pelo voto, então há uma organização política por trás, tradicional, que opta por essa calamidade e por essa tragédia. Em todo governo de força, a primeira coisa é estrangular a cultura das artes, porque é um onde o país existe com a assinatura e com a opção de um futuro” (Fernanda Montenegro, atriz e imortal da Academia Brasileira de Letras, sobre a gestão Jair Bolsonaro)