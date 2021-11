“Ao indicar o DPF [Alexandre] Ramagem ao ex-ministro Sergio Moro, este teria concordado com o presidente desde que ocorresse após a indicação do ex-ministro da Justiça à vaga no Supremo Tribunal Federal” (Jair Bolsonaro, presidente da República, confirmando, em depoimento, que queria impor o nome de um amigo no mais alto posto da Polícia Federal)