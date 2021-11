Frase do dia

“Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas” (Ciro Gomes, pré-candidato à presidência, após ver a bancada do seu partido aprovar, em primeiro turno, a PEC dos Precatórios, esperança da péssima equipe econômica do governo Bolsonaro para conseguir pagar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família)