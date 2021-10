Atualizado em 30 out 2021, 10h47 - Publicado em 30 out 2021, 10h46

“O senador me disse assim: ‘Eu te ajudo e você me ajuda’. Estava desempregada. Meu salário era mais de 14 000, mas topei receber apenas 1 350 reais. A única orientação era para que eu não dissesse para ninguém que tinha sido contratada no Senado” (Marina Ramos Brito dos Santos, diarista, contando sobre a existência de um esquema de rachadinha no gabinete do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre)